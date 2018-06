Presa d'ostaggi a Parigi, forze speciali sul posto

Sono tre le persone in ostaggio a Parigi: è quanto dichiara Yves Lefebvre, del sindacato di polizia Ugp-Police, in diretta su Bfm-Tv. Al suo arrivo, l'uomo si è fatto passare per un delivery boy, i ragazzi che consegnano i piatti pronti di bar e ristoranti diffusissimi a Parigi.



L'uomo ha dichiarato di avere un complice all'esterno: è quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta, sottolineando tuttavia di non essere in possesso di alcun elemento per confermare l'informazione.



All'ingresso dell'edificio, in Rue des Petites Ecuries, l'uomo ha colpito al volto e ferito uno degli occupanti, poi soccorso dai pompieri. L'individuo dichiara di essere armato e di tenere in ostaggio tre persone. Chiede di poter parlare con l'ambasciatore dell'Iran. La zona tra rue des Petites Ecuries e Rue d'Hauteville è stata completamente isolata.".