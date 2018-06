Rimini: anziano annega nel mare antistante il bagno 52 VIDEO

Sindrome da sommersione, recita il bollettino del 118, intervenuto alle 16.25 al bagno Antonio sul lungomare Murri di Rimini. Un uomo, forse un turista, di circa 80 anni si è probabilmente sentito male ed è annegato. Il bagnino di salvataggio lo ha visto in acqua e ha dato l'allarme: sul posto il 118 e la Capitaneria di Porto, ma per l'uomo, ancora sconosciute le generalità, non c'è stato nulla da fare nonostante il tentativo di rianimarlo.

Si tratta della terza tragedia in mare negli ultimi giorni.