È morta Luciana Alpi, mamma di Ilaria

Il cordoglio della città di Riccione

È morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia, insieme al collega Miran Hrovatin. Aveva 85 anni e da alcuni giorni era ricoverata in ospedale. Da 24 anni cercava la verità sull'omicidio della figlia. Proprio in questi giorni il gip di Roma si deve pronunciare sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura sull'inchiesta per i fatti di 24 anni fa.



"Se ne è andata con un altro grande dolore: è stato impedito di conoscere quella verità. Ora spetta a questo Paese, spetta a tutti noi continuare la sua battaglia" ha detto il deputato del Pd Walter Verini.



Interviene con un tweet anche Debora Serracchiani, deputata del Pd