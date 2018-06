Riccione: scontro tra auto e due biciclette, ciclisti in ospedale

L'incidente è avvenuto alle 16,17 a Riccione Alba. Sembra che una Volkswagen, si stesse immettendo su viale Arcola quando ha urtato due biciclette

che stavano percorrendo quella strada in direzione statale. I due uomini pedalavano vicini, e sono caduti. Ad avere la peggio un 56 enne e un 26 enne, soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati in codice tre, di massima gravità, il primo all'ospedale di Rimini il secondo a Riccione.

Sul posto la Municipale di Riccione per ricostruire la dinamica, cosa che ha portato alla chiusura momentanea della strada.