Faetano: tentato furto alla Dabel

Tentativo di furto, nella notte tra 13 e 14 giugno, ai danni della ditta "Dabel", in Strada Campo del Fiume‎, a Faetano. Azienda che commercializza prodotti alimentari, liquori e vini in genere.



Verso le 2.00, il titolare, come ha raccontato telefonicamente alla Centrale Operativa Interforze, ha notato un'anomalia dell'impianto di video sorveglianza e soprattutto si è accorto di alcune luci, generate da torce, che si aggiravano attorno all'edificio.



L'intervento di Gendarmeria e Polizia Civile è stato tempestivo, ma i ladri sono riusciti a fuggire.



Il titolare insieme alle Forze dell'Ordine ha rilevato l'effettiva intrusione da parte dei malfattori, entrati da una finestra laterale, raggiunta tramite dei bancali in legno utilizzati come scala.



I ladri hanno rovistato cassetti degli uffici amministrativi, senza portare via nulla, forse disturbati dall'arrivo delle pattuglie, mentre il sistema di allarme interno non gli ha permesso di accedere al magazzino.



La Gendarmeria sta indagando e ha acquisito i video dell'impianto di sorveglianza.