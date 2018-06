Inaugurato il cantiere che porterà la fibra ottica a San Leo

Un progetto da oltre 1 milione di euro che porterà la fibra ottica, almeno 100 megabit per secondo, alle 2500 famiglie del territorio di San Leo. L'inaugurazione del cantiere della banda ultra larga si aggiunge a quelli in corso a Talamello, Casteldelci e Sant'Agata Feltria. I lavori dureranno circa 8 mesi contando di chiudere il cantiere entro l'inizio del 2019. Gli impatti sulla viabilità ed eventuali disagi per i cittadini saranno contenuti, assicura il sindaco di San Leo Mauro Guerra. Il progetto infatti è stato pensato per massimizzare, dove possibile, il riutilizzo delle infrastrutture di rete interrate e aree già esistenti.