Rimini. Arrestato transessuale peruviano per omicidio

La questura di Rimini ha arrestato ieri un trentaduenne, di origine peruviana.



L'uomo, transessuale, nel 2013 in Perù aveva spinto un suo conoscente (anche lui transessuale) giù da un burrone, causandone la morte. Su di lui pendeva l'accusa di omicidio ed era ricercato dalle autorità peruviane. Era quindi fuggito in Italia, in cui era giunto clandestinamente assieme al compagno.



È stato rintracciato ieri in una struttura di Rivazzurra dopo un controllo da parte delle autorità. Ora è in carcere a Rimini ed è a disposizione delle autorità peruviane per l'estradizione.