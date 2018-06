Dogana: furto alla Happy Sound di Falciano

Il furto è avvenuto intorno alle 22:00 ieri. Ignoti sono entrati nella ditta "Happy Sound", che si trova in strada del Bargello a Falciano.



I ladri sono entrati forzando la porta principale. In quel momento l'azienda che commercia materiale elettrico, come lampade alogene, fari led, kit autoradio e accessori per auto d'epoca, era deserta. Malgrado l'allarme anti-intrusione sia entrato regolarmente in funzione, prima che arrivasse il proprietario, i malviventi hanno avuto il tempo tempo di rubare 1.000,00 € circa in contanti contenuti in una cassettina metallica e vari blocchetti di assegni, che si trovavano negli uffici amministrativi dell'attivita'.



La Gendarmeria sta indagando sull'episodio e soprattutto per verificare quale mezzo sia stato utilizzato dagli ignoti autori per allontanarsi dal posto.