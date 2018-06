Rimini: cade dalle scale in gelateria, morta 62enne

Una donna di 62 anni di origini rumene e residente a Rimini è morta in seguito ad una caduta accidentale nei locali di una gelateria di Viale Regina Elena nella città romagnola. È successo ieri sera intorno alla mezzanotte: sull'esatta dinamica dell'incidente stanno indagando i Carabinieri della stazione di Miramare e la compagnia di Rimini.



Secondo una prima ricostruzione la donna, entrata in gelateria per andare alla toilette, ha sbagliato porta aprendo quella di uno scantinato: senza accorgersi avrebbe messo un piede in fallo cadendo per le scale e perdendo la vita.