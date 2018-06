Finisce contro il guardrail in autostrada. Incidente grave a Rimini

Una ragazza di vent'anni ieri sera, in viaggio sull'autostrada di Rimini, è uscita di strada finendo contro il guardrail. Lo riporta altarimini.



L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 20:30 di ieri sera sulla A14 all'altezza del km 139. I sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza e medico a bordo.



La ragazza è stata portata al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.