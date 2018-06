Furto di moto e maxiscooter mentre i proprietari sammarinesi erano in spiaggia

Negli ultimi giorni sono stati denunciati, da sammarinesi, i furti di almeno una moto di grossa cilindrata e un maxi-scooter.



In entrambi i casi sono stati sottratti mentre i proprietari si trovavano in spiaggia nel riminese. Si raccomanda quindi la massima attenzione.



I Carabinieri di Rimini non hanno registrato tuttavia un incremento di furti di moto, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.