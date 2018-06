Riminese trovato morto in un dirupo a Poggio Torriana

Un 64enne di Bellaria è stato trovato morto nella serata di ieri sera. Attorno alle 20:30 l'uomo aveva chiamato la moglie, dicendole di trovarsi in difficoltà, probabilmente in una zona impervia. La donna ha allertato i Carabinieri, che hanno ritrovato l'automobile aperta vicino le due torri di Poggio Torriana.



Si sono attivati subito i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco, dato che il 64enne non era raggiungibile al cellulare e non rispondeva ai richiami. Le ricerche hanno impiegato circa 20 uomini, che hanno scandagliato la zona per tutta la notte. Installati anche dei fari dalla Protezione Civile per agevolare le ricerche.



Il corpo dell'uomo è stato ritrovato solo al sorgere del sole con l'elicottero dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trovato a circa cento metri sotto la torre. I tecnici quando l'hanno raggiunto hanno potuto solo constatarne il decesso e iniziare le operazioni di recupero della salma.