Giappone: vittime e feriti per una forte scossa di terremoto a Osaka

Almeno tre persone sono morte e altre 100 rimaste ferite dopo un terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'area di Osaka, in Giappone.



Tra le vittime una bimba di 9 anni a Takatsuki. Il sisma è avvenuto alle verso le 8:00 ora locale, l'1:00 in Italia. Fermati i treni veloci Shinkansen e cancellati sei voli per lo scalo del Kansai.



Una scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata invece nel sud del Guatemala: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.