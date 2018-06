"Lethal Weapon": Polizia blocca traffico di armi micidiali dalla Polonia

Acquistavano per corrispondenza armi ad aria compressa micidiali considerate vere e proprie armi da fuoco, ma sono stati bloccati dalla polizia nell'ambito dell'operazione “Lethal Weapon”. 78 persone sono state denunciate in tutta Italia e 92 sono le armi sequestrate. Oltre 500 gli agenti impiegati.



Tutto è partito da Enna, in Sicilia, nel 2016, dopo l'acquisto on-line, da parte di un individuo, di un fucile da una società polacca. A quel punto è scattato un ordine di investigazione europeo che ha portato a una svolta nelle indagini, fino alle perquisizioni e ai sequestri su tutto il territorio nazionale.



Grazie al lavoro della squadra mobile di Rimini è stato possibile trovare 15 fucili ad aria compressa a casa di un'unica persona che aveva anche un 'poligono' privato nel giardino.



mt