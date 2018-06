Persona scomparsa nel forlivese: in aiuto gli elicotteri dell'Esercito “Vega”

Ieri sera, un elicottero NH90 e un AH129 del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Vega” sono decollati dall'Aeroporto G.Vassura per effettuare un’operazione di ricerca di una persona affetta da problemi psichici e dispersa da più di 24 ore nei pressi di Monte Paolo di Dovadola, nel forlivese.



Si tratta di un 64 enne che si è allontanato da una struttura sanitaria protetta.

L'uomo era uscito sabato pomeriggio con un permesso - si legge su Forlìtoday - ma non è più rientrato.



Da quasi 2 giorni Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Croce rossa, Carabinieri, Protezione Civile, ed Esercito: Gli elicotteri hanno sfruttato nella notte i sistemi di osservazione all’infrarosso, scandagliando tutta la zona interessata e spingendosi anche nei dintorni, ma non hanno, al momento, avuto alcun esito e sono state sospese durante la notte.



Proseguono le ricerche di giorno grazie anche all'aiuto delle unità cinofile, mentre i sommozzatori hanno scandagliato anche le acque fluviali, finora senza esito.