Rimini: minimarket vende alcol ai minori, sanzione di 9.000 euro

Richiesta la sospensione dell’attività

Colto sul fatto. Un minimarket di Rimini, posto in viale Vespucci, aveva venduto birre in bottiglie a due minorenni, in orario notturno. Sorpreso dalla Polizia municipale, il gestore sarà segnalato alla Prefettura con la richiesta d’applicazione delle sanzioni accessorie che prevedono la chiusura dell’esercizio.



“È la cosa più grave – ha detto l’assessore alla Sicurezza e Attività economiche Jamil Sadegholvaad - perché alle violazioni amministrative diverse si associa quella della vendita di alcol a minori. Un’attività che continueremo costantemente con ancor più determinazione di quanto stiamo da tempo facendo”.