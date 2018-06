San Marino: ladri seriali in azione, prese di mira aziende a Galazzano e Acquaviva

Quattro furti, uno ad Acquaviva e tre a Galazzano, hanno impegnato le Forze di Polizia della Repubblica nella giornata di ieri. Il primo allarme è scattato alle 14:30 alla Qiu Tian, azienda di medicina tradizionale cinese ad Acquaviva. I ladri sono entrati forzando la porta portando via pochi contanti dagli uffici amministrativi non riuscendo a prendere altro per il tempestivo intervento della Guardia di Rocca. Un centinaio di euro il bottino e ingenti danni causati dall'intrusione. Guardia di Rocca impegnata anche poche ore più tardi. Alle 18:16 nuovo l'allarme, questa volta al centro Diade di Serravalle. Presi di mira il centro estetico Kos e i vicini uffici amministrativi di un'altra azienda. Nel primo non sarebbe stato rubato nulla mentre più rilevante il bottino alla Meta Srl anche se ancora non si conosce il quantitativo esatto di merce rubata. Negli stessi minuti i malviventi cercavano di introdursi alla Seriprint di Strada Cardio, sempre a Galazzano. In questo caso ad intervenire è stata la Gendarmeria, poca la refurtiva più ingenti invece i danni causati dall'intrusione.



I ladri sono riusciti a scappare, al momento le forze dell'ordine stanno controllando le immagini delle telecamere a circuito chiuso delle aziende. La prima ipotesi è quella di un unico gruppo criminale.