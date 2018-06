Rimini: rapina una ragazza e minaccia i Carabinieri, arrestato 48 enne del luogo

La Compagnia dei Carabinieri di Rimini ha arrestato ieri, in tarda serata, un 48enne del luogo. Dopo aver infranto il vetro di un'auto e aver asportato alcuni spicci e due bracciali in argento, l'uomo ha minacciato con un tubo di ferro la proprietaria del veicolo e le forze dell'ordine. Già noto per abuso di bevande alcoliche, è stato disarmato dai Carabinieri e arrestato, senza essere ferito. Attualmente si trova nel carcere di Rimini in attesa del processo fissato in data da definirsi.

Sempre ieri i militari della Stazione di Rimini hanno arrestato uno spacciatore al Parco Cervi, nei pressi dell'Arco d'Augusto. Nel corso di un servizio di controllo, l'uomo, originario del Gambia, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di 2 grammi di marijuana ad un cittadino argentino in cambio di una somma di 20 euro. Lo spacciatore è stato dichiarato in arresto questa mattina ed è in attesa del processo fissato per il 21 giugno, mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.