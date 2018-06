Jessica Notaro: il 21 settembre processo d'appello per Edson Tavares per stalking

È stato fissato per il prossimo 21 settembre il processo d'Appello, davanti alla prima sezione della Corte di Bologna, nei confronti di Edson Tavares, 30enne di Capo Verde accusato di stalking nei confronti della sua ex Gessica Notaro. L'uomo è stato condannato in primo grado a otto anni dal Tribunale di Rimini. Appellanti sia il pm Marino Cerioni sia gli avvocati difensori dell'imputato. Tavares è accusato anche di lesioni aggravate, in un diverso procedimento, per aver sfregiato con l'acido la Notaro - assistita dagli avvocati Alberto e Fiorenzo Alessi - nel gennaio del 2017.