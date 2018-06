Riccione: allagati i sottopassi causa piogge intense, la Municipale invita alla prudenza

La riviera sotto un violento nubifragio: le piogge hanno violentemente colpito Riccione e Misano adriatico. Tutti i sottopassi della perla verde erano impraticabili nel primo pomeriggio, causa allagamenti, ad eccezione di quello del Porto (viale Rimini/Parini) creando grossi problemi alla circolazione. Con il normalizzarsi della situazione sono stati a poco a poco riaperti al transito.

La Municipale al lavoro invitava alla prudenza e teneva costanti aggiornamenti su Twitter



Mezzi fermi; cantine e garage allagati, negozianti di Viale Ceccarini impegnati a salvare quanto possibile delle loro attività invase dell'acqua.



Problemi anche ai sottopassi di Rimini e a Misano Adriatico un furgone è rimasto bloccato, come testimonia la foto. Il vento forte a Marina Centro ha ribaltato moto; cassonetti della nettezza urbana. I vigili sono intervenuti per mettere in sicurezza il ramo di una pianta che si è spezzato.

Nel video l'allagamento di Viale Tripoli a Rimini.