Incidente a Misano: grave un motociclista, lunghe code in A14

Grave incidente in A14, nel tardo pomeriggio, tra i Caselli di Cattolica e Riccione. Coinvolto e ferito gravemente un motociclista, soccorso dal 118 e trasportato dall'elisoccorso ravennate al Bufalini di Cesena. La Stradale sul posto e in autostrada, chiusa parzialmente per consentire i rilievi, si sono formate lunghe code.