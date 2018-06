Rimangono intrappolati a seguito della pioggia a Gaiofana. Bimbo di tre anni salvato dai Vigili del Fuoco

Momenti di paura ieri in seguito alle forti piogge che si sono abbattute in Riviera.



Due donne e un bambino di tre anni sono rimasti intrappolati all'interno della loro tavernetta alla Gaiofana, in Via Montescudo.



Anche senza corrente elettrica sono riuscite ad avvisare i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti. Fortunatamente è finito tutto per il meglio, senza nessuna grave conseguenza.