Ultime udienze in Tribunale, si torna in aula il 5 settembre

Due casi di fronte al Giudice per i Rimedi Straordinari

Ultime udienze in Tribunale, oggi, prima delle ferie giudiziarie.

Di fronte al Giudice per i rimedi straordinari Vitaliano Esposito due richieste di revisione.

La prima, da parte di Elhert Holger Klaus, condannato in via definitiva per riciclaggio a due anni e due mesi, in relazione a 104mila euro – già confiscati – ritenuti proventi di truffe in frodi sportive.

Il secondo caso di fronte al Giudice Esposito è invece stato presentato per chiedere la revisione del via libera concesso, nel settembre 2017, dal Commissario della Legge Buriani, ad una rogatoria, proveniente da Roma. L'atto chiedeva di utilizzare documentazione già acquisita, con una precedente rogatoria presso la Smi nel 2009, ma questa volta nell'ambito di un nuovo processo, per un diverso reato. A sostenere in aula le tesi dei quattro ricorrenti gli avvocati Filippo Cocco e Maria Luisa Berti. Il Pf Roberto Cesarini si è opposto alle richieste di revisione in entrambi i procedimenti odierni. Il Giudice Esposito si è riservato di decidere. La prossima udienza in Tribunale si terrà, dopo le ferie giudiziarie di luglio e agosto, nei primi giorni di settembre.