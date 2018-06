15enne scomparsa da Santarcangelo, da sabato non si hanno notizie

Le ricerche sono state diramate anche attraverso la trasmissione “La vita in diretta” di RaiUno. Da sabato non si hanno notizie di Caren Scigliano, 15enne di Cesenatico. Il 15 giugno scorso la giovane si era già allontanata dalla casa famiglia di Santarcangelo, dove si trovava ospite, ma era stata ritrovata tre giorni dopo dalla Polizia di Cesena e riportata presso la struttura. Dopo pochi giorni Caren si è nuovamente allontanata. A tutt’oggi non sono pervenute segnalazioni di avvistamenti. I Carabinieri di Santarcangelo sono ancora alla ricerca della giovane.