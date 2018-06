Amsterdam, furgone sbatte deliberatamente contro sede “De Telegraaf”

Intorno alle 4 del mattino un furgone ha colpito la facciata di ingresso dell'edificio che ospita ad Amsterdam il quotidiano De Telegraaf. Il mezzo, che poi ha preso fuoco, è un Volkswagen Caddy. Lo riferisce lo stesso giornale che ha parlato di un "attacco". Secondo la polizia olandese si è trattato di un "atto deliberato".



“Tutto lascia pensare che si sia trattato di un attentato, non ci lasceremo intimidire", ha detto il capo redattore Paul Jansen, ricordando che in passato il giornale aveva già ricevuto delle minacce. Le forze dell'ordine cercano il conducente del furgone che sarebbe fuggito a bordo di una Audi guidata da un'altra persona. "Questo atto deliberato contro De Telegraaf è uno schiaffo alla libertà di stampa e alla democrazia olandese. Ci sono ancora delle zone d'ombra ma rimaniamo vigili e la polizia sta facendo di tutto per fermare gli autori", ha reagito su Twitter il primo ministro olandese Mark Rutte.