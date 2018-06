Incidente a Serravalle. 30 giorni di prognosi per la motociclista sammarinese

In mattinata alle ore 8:20 una sammarinese classe 1972, le cui iniziali sono G.E., stava percorrendo via C. Cantù verso il confine di Galazzano.



Giunta sulla laterale di Via Urso de Campo Civenti ha tamponato una Jaguar che si era fermata regolarmente sulla corsia.



Intervenuta sul posto la Polizia Civile e il personale del 118. Alla sammarinese è stata assegnata una prognosi di 30 giorni.