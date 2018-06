Investito bambino a Bellaria, è grave

Un bambino di dodici anni nel primo pomeriggio è stato investito a Bellaria, nei pressi di Via Ravenna.



Il bimbo era appena sceso dall'autobus, quando è stato investito da un auto di passaggio. L'auto nell'impatto ha rotto il lunotto anteriore.



Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per soccorrere il dodicenne. Si è attivato l'elisoccorso da Ravenna per trasportarlo d'urgenza al Bufalini di Cesena.