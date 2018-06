È morto Richard Harrison, il “Vecchio” di Affari di famiglia

Aveva fondato insieme al figlio Rick il negozio di Las Vegas dove è ambientato il popolare show televisivo

A 77 anni è morto Richard Benjamin Harrison, cofondatore e proprietario del negozio di pegni di Las Vegas Gold & Silver Pawn Shop dove è ambientato il programma Affari di famiglia (Pawn Stars il titolo originale), dal 2009 trasmesso sul canale History e da qualche in chiaro su Cielo. "Il Vecchio" - così era chiamato da figlio Rick, il nipote Corey ("lo Smilzo") e dal dipendente Chumlee - era andato in pensione nel luglio del 2017. Il figlio lo annuncia su Instagram pubblicando una foto di suo padre da giovane: "Ho perso un amico, un padre, un maestro e molto di più. The Old Man ha perso la sua lunga battaglia con il Parkinson questa mattina".