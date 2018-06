Auto con targa San Marino in fiamme a Corpolò, non si esclude matrice dolosa

Questa notte, attorno all'una, i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti a Corpolò, in via Baracchi, per un'auto in fiamme. Ad andare a fuoco un Suzuki Vitara con targa sammarinese parcheggiato nella via. Non si esclude la matrice dolosa dell'incendio. Il lavoro delle due squadre dei pompieri non è stato sufficiente ad evitare che l'auto andasse completamente distrutta. In via Baracchi, per gli accertamenti di rito, è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato.