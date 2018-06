Furto da 100mila euro in un hotel a 5 stelle a Rimini



Furto da oltre 100mila euro ieri sera all'I-Suite Hotel di Rimini, da cui una coppia intorno alle 22 ha chiamato la polizia, dopo aver scoperto di essere stata derubata. La coppia di turisti alloggiava nel noto albergo a cinque stelle: ieri sera, dopo cena, sono rientrati in camera hanno scoperto la mancanza di un anello con brillante e di un orologio di pregio, riposti in una valigia, nonostante la stanza abbia una cassaforte in dotazione. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, con squadra mobile e Scientifica che seguono le indagini.