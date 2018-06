Operazione Waterpipe. Sequestrati 119 chili di melassa per narghilè a Rimini

Maxi-sequestro della Guardia di Finanza a Rimini. Nell'ambito dell'operazione "Waterpipe" sono stati sequestrati oltre 119 chili di melassa da tabacco.



L'operazione parte dal controllo di alcuni locali in cui è possibile fumare narghilè, la pipa da tabacco tipica dei paesi arabi in cui si mescoloano tabacchi trinciati, essenze aromatizzanti e melassa. Quest'ultima viene classificata dalla legge come "tabacco da fumo" e va importata come tale per le leggi doganali in vigore.



Le confezioni di melassa destinate a cinque esercizi commerciali riminesi erano però state importata illegalmente dagli Emirati Arabi. La merce era inoltre priva delle “avvertenze combinate antifumo” relative

alla salute ovvero testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo indicati.