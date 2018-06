Marina Centro. Tentano di rapinarlo per la quinta volta. Gioielliere spara e mette in fuga il ladro

Mercoledì scorso presso la Gioielleria Marchini di Viale Vespucci a Marina Centro è stata tentata una rapina.



Intorno alle 17 un giovane truccato in viso, con occhiali da sole e parrucca, amato di pistola si è avvicinato al negozio e ha preteso l'incasso.



Il gioielliere, che negli ultimi anni è stato rapinato già quattro volte, a quel punto ha estratto la pistola dal cassetto e ha sparato un colpo in aria che ha messo in fuga il rapinatore. Il bandito sarebbe fuggito nelle vie limitrofe della città.



Intervenuti i Carabinieri sul posto per i rilievi.