L'appello della mamma di Caren a "Chi l'ha visto?": "Si trova con gente sbagliata"

Nessuna traccia della 15enne Caren Scigliano, allontanatasi dalla casa-famiglia di Santarcangelo in cui era ospite. La ragazzina già il 15 giugno scorso aveva fatto perdere le proprie tracce, salvo poi essere ritrovata dagli agenti del Commissariato di Cesena a Villa Chiaviche tre giorni. Del caso, dopo "La vita in diretta" su Rai Uno, se ne è occupato anche la trasmissione di RaiTre "Chi l'ha visto?".



Elena, madre della giovane, ha lanciato un appello. Pare si sia allontanata a bordo di un'auto con due persone, poi sarebbe salita su un treno in direzione Bologna, in seguito giunta a Bergamo. "Si trova con gente da non frequentare - ha riferito la signora -. In questo momento è proprio quella sbagliata”.



Al momento della scomparsa, avvenuta sabato 23 giugno, Caren indossava una felpa grigia, una maglietta grigia, jeans neri e "Nike" nere. È scappata senza portar con sé il cellulare.