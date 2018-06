Molestata a 10 anni in pieno giorno. Arrestato 54enne di Cattolica

L'uomo già noto alle forze dell'ordine si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi mentre la ragazzina stava giocando in uno stabilimento balneare nella zona del Marano. Tutto questo è accaduto in pieno giorno, tra le 9 e le 10 del mattino.

La piccola di 10 anni, è subito corsa dalla madre a raccontare quello che era accaduto e insieme sono andate dai Carabinieri di Riccione a sporgere denuncia. Grazie alla descrizione dettagliata della ragazzina e all'ausilio delle telecamere è stato possibile arrestare il maniaco. Residente a Riccione, era già noto alle forze dell'ordine per episodi simili, con vittime sempre bambine tra i 7 e i 10 anni. Nei casi precedenti però era stato solamente denunciato a piede libero.