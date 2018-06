Consolare: nuovo grave incidente all'altezza della Grottarossa

Coinvolta un'auto condotta da un giovane sammarinese, sottoposto ad alcoltest dopo il sinistro

Un impatto violentissimo; tanto che la bmw di un giovane sammarinese, dopo aver urtato una fiat panda – con a bordo una anziana e la figlia – ha proseguito la propria corsa per alcune decine di metri. Era circa l'una di notte, quando – sulla Consolare, all'incrocio con Via del Gatto – sono giunte 3 ambulanze ed un'auto medicalizzata, per stabilizzare i feriti. Quella in condizioni più critiche è subito apparsa la pensionata alla guida dell'utilitaria, rimasta inizialmente incastrata all'interno della vettura. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, comunque, la donna stava già ricevendo le prime cure, da parte del personale del 118. Poi il trasporto all'Infermi con codice di massima gravità. Lesioni più lievi, invece, per le altre due persone coinvolte nel sinistro. Il ragazzo del Titano è stato anche sottoposto ad alcoltest, dagli agenti della Polstrada, intervenuti sul luogo del sinistro per la ricostruzione della dinamica. La station wagon con targa sammarinese era diretta verso la Repubblica; la panda – invece – pare si fosse immessa sulla Superstrada da Via del Gatto. Qualcuno, forse, ha ignorato il semaforo rosso. I residenti della Grottarossa, da tempo, sottolineano la pericolosità di quel tratto di Consolare; numerosi gli incidenti, negli ultimi tempi. Da qui l'appello affinché si metta in sicurezza al più presto l'incrocio.