Ritrovata Caren Scigliano. Era a Cesena con altri minorenni



Finita l'odissea di Caren Scigliano, la ragazzina allontantosi dalla casa-famiglia di Santarcangelo dove era stata affidata, lo riporta Cesenatoday.



La 15enne è stata ritrovata per la seconda volta a Cesena dal Commissariato di Polizia locale. Si trovava ieri attorno alle 11:30 nella periferia della città, nella zona delle concessionarie, assieme ad altri minorenni. Non ha fornito dettagli su cosa ha fatto dal sabato in cui era scomparsa nuovamente.



La madre alla trasmissione "Chi l'ha visto" aveva lanciato un appello: "Si trova con gente da non frequentare". Carmen ora è stata riaffidata a una nuova comunità su disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni.