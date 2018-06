Muore investito a Riccione il Campione italiano di Tiro al Volo Eugenio Bruscolini. Il San Marino Shooting Club: "Ci lascia un amico"

Il San Marino Shooting Club rinvia le competizioni previste per il fine settimana in rispetto della memoria

Tragico incidente ieri a Riccione.



Eugenio Bruscolini, campione italiano di Tiro a Volo ieri stava rientrando in bici nella sua casa a Riccione, in viale Portofino, quando è stato investito da una mini cooper.



Inutili i tentativi di rianimarlo dei medici del 118 intervenuti. Aveva 73 anni e operava come selezionatore della Nazionale italiana.



Il San Marino Shooting Club su facebook annuncia il rinvio delle competizioni previste in settimana in rispetto della memoria e esprime il suo cordoglio:

"Ci stringiamo forte a tutta la famiglia e a tutti gli amici che conoscevano il caro Eugenio, quasi inutile dire che ci mancherai immensamente, rimarrai sempre nei nostri cuori. Ci lascia un compagno di avventure ma soprattutto un amico pronto a regalare la sua esperienza di vita e di sport. Ciao Uge ❤️"