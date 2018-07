Investito ciclista a Rimini mentre attraversava la strada. Trasportato, in gravi condizioni, a Cesena

Un anziano ciclista è stato investito da una vettura questa mattina a Rimini in località Villaggio 1° Maggio. Secondo i primi accertamenti l'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali tra la via Montescudo e la via Tirso. Il ciclista è finito prima sul cofano, sfondando il parabrezza, per poi cadere sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata per stabilizzarlo. Viste le gravi condizioni del ferito però è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso da Ravenna per trasportare l'uomo al ospedale Bufalini di Cesena.