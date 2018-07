Molo Street Parade. Due arresti da parte dei Carabinieri di Rimini

Non solo divertimento alla Molo Street Parade.



I Carabinieri di Rimini, molto impegnati sul fronte della sicurezza hanno effettuato due arresti nel weekend.



Il primo si tratta di un riminese le cui iniziali sono S.A., nato nel 1989. Il soggetto ha reagito al controllo dei militari con calci e pugni. Dopo una breve collutazione, che ha portato ferite agli ufficiali guaribili in sette giorni, l'uomo è stato portato in centrale. Ora è agli arresti domiciliari.



Il secondo si tratta di un tunisino, nato anche lui nell'89, le cui iniziali sono E.M., per aver violato gli arresti domiciliari disposti per un caso di furto dal Tribunale di Fermo. L'uomo è stato riportato nella casa circondariale di Rimini.



Per i controlli del weekend i Carabinieri avevano disposto 25 posti di controllo, identificando, fermando 114 mezzi e controllato 154 persone.