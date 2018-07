San Marino, accoltellato dopo una lite

Sull'episodio le indagini sono in corso e vige massimo riserbo

La Polizia Civile sta indagando su un episodio inquietante avvenuto circa un mese e mezzo fa all'interno dei confini di San Marino, culminato con il ferimento di un sammarinese, accoltellato dopo una lite. Sull'episodio vige il massimo riserbo visto che le indagini sono ancora in corso.



La vittima è stata soccorsa e ricoverata all'ospedale di Stato e l'entità della ferita potrebbe non escludere che all'aggressore venga contestato il tentato omicidio. Probabile che la lite sia nata da un regolamento di conti maturato nell'ambito dello spaccio, ma si tratta di ipotesi che al momento non trovano conferma dagli inquirenti.