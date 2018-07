San Marino: incendio nella notte al Centro Azzurro, danni causati dalla fuliggine, centro riaperto a metà

Chiusi gli uffici Iss

Un incendio è scoppiato intorno alle 4.30 al Centro Azzurro. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio della Protezione Civile, con l'autobotte, e le pattuglie di Polizia Civile e Gendarmeria. Il fuoco è stato spento e non è stato necessario l'intervento di Rimini.

Nessun problema alle persone, vista anche l'ora, ma diversi danni causati soprattutto dal fumo che si è sprigionato. Tanto che questa mattina alcune attività non hanno riaperto, tra queste gli uffici dell'Istituto sicurezza sociale. In queste ore c'è stato un sopralluogo da parte della Protezione Civile e del dipartimento prevenzione dell'Ospedale per verificare la situazione e decidere una eventuale bonifica.



All'origine dell'incendio potrebbe esserci stato il corto circuito di una centralina al piano terra, forse sprigionato da uno dei giochi per bambini.