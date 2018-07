Savignano: gravissimo incidente, perde la vita una 16enne

Non c'è stato nulla da fare per una ragazza di Savignano sul Rubicone, investita ieri sera mentre, su viale della Resistenza, stava attraversando la strada. La 16 enne si trovava a metà strada quando è stata investita da una Fiat Punto condotta da un uomo. Un impatto violento che l'ha scaraventata sul cofano della vettura mandando in frantumi il vetro anteriore.

Nonostante l'intervento del 118, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata, che a lungo hanno tentato di rianimarla, la giovane è morta.