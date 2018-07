Suv targato San Marino si abbatte sul "Nuovo Fiore" di Riccione

Questa mattina, alle 5:30, un Suv Mercedes targato San Marino si è scontrato contro l'esterno del "Nuovo Fiore" di Riccione. Lo riporta altarimini.



Secondo la ricostruzione del sito l'auto in Viale Regina Elena, all'incrocio con piazzale Pascoli, si è scagliata ad alta velocità contro il semaforo, infilandosi poi fra i tavolini e le fioriere della gelateria. Il locale era chiuso a quell'ora.



Gli occupanti del mezzo risultano essere tutti di nazionalità straniera. Secondo un testimone oculare il conducente si sarebbe allontanato in fretta, dando l'impressione di essere ubriaco. Gli altri sarebbero rimasti all'interno in attesa dell'arrivo dei Carabinieri.