Cc: arrestate nomadi in azione a Riccione e Santarcangelo

La scorsa notte a Riccione i Carabinieri hanno arrestato, per i reati di rapina e furto aggravato una 17enne, nomade, in italia senza fissa dimora, pluripregiudicata. Era entrata in due strutture ricettive di viale d’annunzio, rubando due orologi ed un telefono cellulare, mentre dal secondo albergo, un mazzo di chiavi di alcune camere, prelevato nella hall della struttura. Sorpresa dalla proprietaria la strattonava procurandole lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. La ragazza, si è scoperto, deve scontare mesi sette per furto aggravato a Genova.



Nomadi in azione anche a Santarcangelo di Romagna. Arrestata dai Carabinieri perché sorpresa dai proprietari a rubare in casa nella primissima periferia del paese, la croata di 26 anni era accompagnata da una minorenne di 11 anni. La bimba è stata affidata ai familiari mentre la giovane è stata condannata a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, e sottoposta al divieto di dimora nella regione Emilia Romagna