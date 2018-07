Pullman a due piani schiacciato nel sottopasso a Miramare. Diversi i feriti

Un pullman a Miramare si è incastrato ieri notte attorno alle 22 sotto il ponte del sottopasso di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare.



L'accesso alla zona non è consentito ai mezzi di altezza superiore ai tre metri e dieci, ma l'autista è transitato ugualmente, ignorando il cartello di avvertimento.



A bordo del mezzo c'erano una quarantina di ragazzi, molti dei quali sono rimasti contusi. Tre ragazzi tedeschi sono stati portati all'ospedale di Riccione.



Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, della Polizia Ferroviaria e i Vigili del Fuoco.