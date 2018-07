Rimini: tre ventenni rubano in un chiosco in spiaggia, un arresto e 2 denunce

La Questura ha sorpreso ieri sera tre ragazzi che rubavano in un chiosco in spiaggia a Bellariva. Si tratta di due ragazzi ed una ragazza tutti 20enni. Arrestato quello con precedenti per il reato di tentato furto aggravato in concorso mentre gli altri due venivano denunciati in stato di libertà per lo stesso reato. La Polizia ha inoltre espulso un tunisino e un marocchino risultati non in regola con le norme di soggiorno.