Scontro a Ospedaletto. Due auto distrutte, cinque feriti

Un grave incidente questa mattina a Cavallino di Ospedaletto, sulla Provinciale 41 di Montescudo ha coinvolto due auto.



Attorno alle 8 una "Kia Rio", procedendo in direzione Montescudo, si è scontrata contro una "Lancia Y" che procedeva in senso opposto. Nell'impatto si è anche sviluppato un principio d'incendio, immediatamente domato.



Per i soccorsi è stato necessario l'intervento di quattro ambulanze e dell'auto col medico di bordo. Per trasportare un ferito è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.



Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale di Riccione per i rilievi.