Estate sicura a Rimini, ai Carabinieri arrivano i rinforzi estivi

Saranno almeno cinquanta in più rispetto allo scorso anno. Alle forze già in organico si sono aggiunti 193 uomini.



Presidieranno il territorio 24 ore su 24 con una particolare attenzione alla spiaggia, dopo il terribile episodio dello stupro di gruppo di Miramare dello scorso anno con pattuglie notturne a piedi. Oltre al contrasto allo spaccio attenzione particolare sarà riservata all'abusivismo commerciale e alle strutture ricettive.



Controlli non solo sulla costa, ma anche all’entroterra, per evitare che gli appartamenti vengano presi di mira per i furti nei periodi di maggior assenza degli abitanti, che si spostano sulla spiaggia. Insomma i numeri ci sono e la strategia anche per assicurare una estate sicura a residenti e turisti.



Primo banco di prova, la Notte Rosa che inizia venerdì.