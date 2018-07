Fisco: frode da 300 milioni, 17 arresti in tutta Italia, perquisizioni a Rimini e Forlì

Per una frode fiscale da quasi 300 milioni di euro messa in atto da una associazione per delinquere tramite un consorzio di società del settore della macellazione, 5 persone, tra cui 2 commercialisti, sono finite in carcere e 12 agli arresti domiciliari, per 4 liberi professionisti è stato applicato l'obbligo di firma e l'interdizione per un anno dall'esercizio dell'attività e il divieto di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.



E' questo il bilancio di un'operazione della Gdf di Rho (Milano) nell'ambito dell'inchiesta coordinata dai pm di Milano Maurizio Ascione e Gianfranco Gallo e nella quale sono oltre 50 gli indagati.



Per l'operazione, condotta dai militari del comando provinciale della Gdf e chiamata 'The butchers', sono stati impiegati oltre 200 finanzieri che hanno eseguito arresti e perquisizioni in diverse province tra cui Rimini, Forlì-Cesena, Macerata, Modena.



Il Gip Guido Salvini ha ordinato il sequestro ai fini della confisca di oltre 90 immobili, tra ville di lusso, appartamenti, ristoranti, locali notturni, 2 yacht, più di 200 compendi societari, conti correnti, disponibilità liquide, gioielli, 7 cassette di sicurezza per un valore complessivo di circa 60 milioni.