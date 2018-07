Rimini: Carabinieri arrestano un marocchino per spaccio

Negli ultimi giorni, oltre ai servizi repressivi in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto stanno perlustrando palmo a palmo Borgo Marina con pattuglie a piedi ed auto durante tutte le ore del giorno e della notte.



Ieri i militari hanno tratto in arresto in flagranza, per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, A. M., 30/enne di origini marocchine, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia.



Lungo Viale Giovanni XXIII, invadeva la carreggiata causando pericolo a se stesso ed alle auto in transito. Inoltre, alla vista dei militari scagliava la propria bicicletta verso il centro della strada, iniziando ad inveire contro i militari e opponendo resistenza. Rifiutando di esibire documenti di identità e generalità.



Questa mattina l'udienza in direttissima con condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa.